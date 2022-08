Steeds minder coronapatiënten belanden om klachten in ziekenhuis

Na het aantal positieve coronatests daalt nu ook het aantal ziekenhuisopnames wegens corona steeds sneller. In de afgelopen week waren bij 431 mensen de klachten zo erg dat ze in een ziekenhuis werden opgenomen, tegen 647 in de week ervoor. Dat betekent dat de instroom vanwege corona in een week tijd met 33,4 procent is gedaald.

Nog een week eerder belandden 742 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis. Het aantal van 431 vanwege corona opgenomen mensen is het laagste aantal sinds half juni, zes weken geleden.

De mensen die eerder in de zomergolf zijn opgenomen, beginnen nu de ziekenhuizen te verlaten, en daardoor lopen de intensive cares en verpleegafdelingen langzaamaan leeg.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 21.680 positieve tests. Dat is bijna een kwart minder dan in de week ervoor. Voor de derde week op rij daalt het aantal bevestigde besmettingen. De zomergolf zwakt af en is terug op het niveau van half juni.

De cijfers zijn niet volledig. Het RIVM registreert alleen tests die bij de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegerekend. Maar het aantal mensen dat naar een teststraat gaat om bevestiging van een zelftest te krijgen, daalt ook al weken. Vorige week hebben iets meer dan 28.000 mensen een test laten doen, tegen bijna 34.000 de week ervoor en bijna 50.000 nog een week eerder. Die tests brengen bovendien minder vaak een besmetting aan het licht. Vorige week vielen twee op de drie testen positief uit. Dat is het laagste percentage sinds half juni, zeven weken geleden.

Het RIVM houdt het coronavirus ook op andere manieren in de gaten, bijvoorbeeld door de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Ook daar zijn steeds minder sporen van het virus te vinden. In verpleeghuizen daalt het aantal positieve tests eveneens. De bewoners daarvan gaan doorgaans niet op vakantie, en die cijfers kunnen dus niet beïnvloed zijn door de zomervakantie.