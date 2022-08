Toename van aantal slachtoffers van oplichting via nepwebsites

De politie ziet de afgelopen weken een toename van oplichting via gekopieerde sites van webshops. Oplichters maken websites van bekende bedrijven op een dusdanige manier na, dat het soms bijna niet van de echte webwinkel te onderscheiden is. Het bestelde product wordt na betaling echter nooit geleverd. Sinds het begin van de zomer hebben 239 slachtoffers van deze vorm van oplichting, spoofing genaamd, zich bij de politie gemeld. De schade wordt tot nu toe geschat op ruim 16.000 euro.

De politie vermoedt dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers zeker drie keer zo hoog is. “Veel mensen doen geen aangifte, omdat ze het niet de moeite waard vinden of zich schamen dat ze opgelicht zijn”, aldus Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. Opvallend is dat de nepwebwinkels momenteel vooral ‘zomerproducten’ tegen lage prijzen aanbieden, zoals bijvoorbeeld dure barbecues voor een fractie van de prijs die ze normaal kosten.

De websites hebben geregeld namen die lijken op namen van bekende winkels zoals wehkampdeals.nl, wehkamp-deals.nl, socialdealbenelux.nl en groupondeals.nl. Een recent voorbeeld dat bij de politie binnen kwam is blokkerdeals.com. Het logo, de huisstijl, het KvK-nummer en het adres van Blokker zijn misbruikt op deze website. Alleen het e-mailadres is afwijkend. “Een aanwijzing voor een nepwebsite kan zijn als er enkel via iDeal betaald kan worden, en niet bijvoorbeeld met de creditcard of achteraf.”

Op de website van de politie kan gecontroleerd worden of er al eerder meldingen zijn gedaan over een webwinkel. Als er meerdere meldingen over websites binnenkomen, probeert de politie deze zo snel mogelijk en via meerdere wegen uit de lucht te laten halen. Maar het opsporen van de daders is vervolgens lastig, geeft Van der Linden toe. “Veel betalingen – zeker meer dan de helft – lopen via het buitenland. Als we een rechtshulpverzoek moeten doen, zijn we al snel maanden verder.”

Van der Linden wijst daarom vooral op de eigen verantwoordelijkheid van consumenten. “Als iets te mooi om waar te zijn lijkt, dan is er een grote kans dat het te mooi om waar te zijn ís. Een barbecue die normaal 1500 euro kost en nu voor 69 euro wordt aangeboden. Bestaan dat soort koopjes?”

Van der Linden zag sinds het begin van de zomer het aantal aangiftes van online oplichting weer toenemen. “Traditioneel zien we het stijgen sinds mensen in mei hun vakantiegeld krijgen en het groeit door in de vakantieperiode, als mensen de tijd hebben om uitgebreid online te shoppen.” Overigens is het aantal aangiftes wel gehalveerd ten opzichte van de lockdownpiek in de coronaperiode. “Als je een website van een winkel niet vertrouwt, zeggen we normaal gesproken: ga naar de stenen winkel toe. Maar dat kon natuurlijk niet tijdens de lockdown.”