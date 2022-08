Waterschappen scherp op uitdrogende veendijken

Steeds meer waterschappen houden de veendijken in hun gebied scherp in de gaten. Veendijken kunnen scheuren of verzakken als ze te ver uitdrogen door warmte en gebrek aan water. Het is belangrijk om scheuren en schades direct te repareren, zodat de binnenkant van het dijklichaam niet in contact komt met de buitenlucht en nog sneller opdroogt.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Noord-Holland laat sinds deze week inspecteurs in tweetallen langs alle droogtegevoelige dijken lopen. Andere waterschappen zoals Delfland, Amstel Gooi en Vecht, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta deden dat al eerder. Voor zover bekend zijn tot nu toe geen ernstige schades ontdekt.

Veen is een natte grondsoort, die veel water bevat. Verdwijnt dat water, dan krimpt het veen. De grond zakt dan letterlijk een stukje in. Zit het veen in of onder een dijk, dan zakt ook die dijk een beetje in, wat gevolgen heeft voor de stabiliteit. Er kunnen scheuren in de dijk ontstaan. In 2003 droogde een veendijk in Wilnis zo ver uit dat de dijk ging schuiven, waardoor evacuatie van inwoners nodig was.

De schappen waarschuwen hondenbezitters dat zij hun huisdier niet moeten laten graven op de dijk. Het gras dat het dijklichaam bij elkaar houdt is ook erg droog. Door graven kan makkelijk ernstige schade ontstaan.