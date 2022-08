Bij het strand van Scheveningen is woensdag geen vrije parkeerplaats meer te vinden en ook op de wegen richting de badplaats is het erg druk. Daarvoor waarschuwen de gemeente Den Haag en de ANWB. Ze adviseren strandgangers om in het centrum van Den Haag te parkeren en dan de tram of de fiets richting het strand te nemen.

Volgens een gemeentewoordvoerder is de drukte bij het Scheveningse strand zelf “beheersbaar”.