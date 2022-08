Boeren blokkeren ingangen van papierfabriek in Renkum

Enkele tientallen actievoerende boeren blokkeren sinds woensdagmorgen de ingangen van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in het Gelderse Renkum. De ingangen zijn met tractoren afgesloten. Het is niet duidelijk hoe lang de demonstrerende boeren bij de papierfabriek willen blijven staan. De gemeente Renkum en de politie overleggen over de situatie.

Parenco produceert verpakkingspapier en andere papierproducten. Het is bekend dat de fabriek veel stikstof uitstoot. Onlangs heeft de provincie Gelderland de milieueisen voor het bedrijf nog aangescherpt. Dat moet eind 2023 voor elkaar zijn. Vanwege de hoge stikstofuitstoot staan de boeren, die het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet, bij Parenco voor de deur.

De directie van Parenco wil tot het middaguur niks zeggen over de blokkade, aldus een woordvoerder. Eerder op de ochtend liet het bedrijf weten dat het een openbare ordeprobleem is dat burgemeester Agnes Schaap van Renkum moet oplossen.