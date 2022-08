Botenparade vaart weer door Amsterdam na twee jaar afwezigheid

Na twee jaar afwezigheid wordt in Amsterdam zaterdag weer de Canal Parade gehouden. Traditiegetrouw trekt de botenparade honderdduizenden bezoekers. Het is het hoogtepunt van Pride Amsterdam, dat afgelopen zaterdag is losgebarsten.

“De weersverwachtingen zijn gunstig en de creativiteit van de deelnemers is weer groot”, zegt Lucien Spee de Castillo Ruiz, directeur van Pride Amsterdam. “We gaan uitkijken naar een bijzondere editie waarbij ‘zijn wie je bent en houden van wie je wilt’ de norm is en de strijd om gelijke rechten de boodschap.”

Tijdens de 25e editie van de Canal Parade dragen de tachtig deelnemende boten ieder een boodschap uit geïnspireerd op het thema ‘My Gender, My Pride’. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.

“Toen de eerste Canal Parade op 3 augustus 1996 plaatsvond, hadden de initiatiefnemers geen idee dat het zou uitgroeien tot immaterieel erfgoed”, aldus Spee de Castillo Ruiz. “We laten de wereld zien hoe uniek Amsterdam is, dat iedereen ertoe doet en dat we samen staan om elkaar te steunen voor een veilige toekomst.”

Dit jaar vormen onder andere zangeres Willeke Alberti en nieuwslezeres Simone Weimans de jury van de Canal Parade, onder leiding van juryvoorzitter Cornald Maas. Zij zullen de boten beoordelen op de verbeelding van het thema, beste uitvoering en “het wakker schudden op een maatschappelijk thema”, zo meldt de organisatie.

De parade begint om 12.00 uur vanaf het Oosterdok. Na een ronde door de grachten komt de laatste boot rond 18.00 uur in het Westerdok aan. AVROTROS zendt de tocht live uit op NPO1 van 12.10 uur tot 15.45 uur. Ook via AT5, Salto en OUTtv is de Canal Parade te volgen.