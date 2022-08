Gemiddeld aantal coronagevallen daalt drie weken op rij

De lijn van de corona-epidemie in Nederland blijft dalen. Het gemiddelde aantal positieve tests daalt nu drie weken onafgebroken en staat op het laagste niveau sinds 17 juni.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 2919 positieve coronatests. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 8 juni, acht weken geleden. Vorige week woensdag meldde het RIVM ruim 4100 bevestigde besmettingen, de woensdag daarvoor meer dan 4500 en nog een week eerder ruim 6800.

In werkelijkheid kunnen meer mensen besmet zijn dan de ruim 2900 die nu positief testten. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van tests die zijn uitgevoerd op de GGD-locaties. Zelftests thuis worden niet meegerekend. Maar ook rioolwatermetingen en andere cijfers wijzen erop dat het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt.

Amsterdam heeft in de afgelopen dag de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 124 inwoners te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Rotterdam (110), Den Haag (89), Tilburg (70) en Eindhoven (67)

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 20.473 positieve tests, gemiddeld 2925 per dag. Voor het eerst in bijna vijftig dagen komt dat weekgemiddelde onder de grens van 3000 uit. Vergeleken met vorige week is het aantal nieuwe gevallen met bijna 26 procent gedaald. Het tempo waarin het aantal positieve tests afneemt, gaat de laatste dagen sneller dan vorige week.