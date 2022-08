GGD’en nog volop aan het testen voor coronaprikcampagne herfst

De GGD’en zijn deze zomer nog volop aan het testen met manieren waarop het vaccineren tegen corona komende herfst zo efficiënt mogelijk kan, zo vertelt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Vanaf half september moeten 700.000 mensen per week een herhaalprik kunnen krijgen. De 25 GGD’en bekijken zelf wat de beste manieren zijn om zo efficiënt mogelijk te prikken.

Zo is er getest met het inzetten van barcodes voor het doorgeven van persoonsgegevens. Zo’n code krijgt iemand dan bij de afspraakbevestiging voor de prik. Op de vaccinatielocatie wordt de code gescand, zodat de persoonsgegevens niet handmatig hoeven te worden ingevoerd. Dat scheelt tijd.

Ook oefenen GGD’en met manieren waarop mensen eenmaal in de prikhal zo snel mogelijk hun inenting kunnen krijgen. Afgelopen winter werden mensen op sommige vaccinatielocaties in rijen ingeënt, in plaats van allemaal in een apart hokje. Dat is nu op meer locaties getest, aldus de GGD.

Wat betreft de locaties zelf: die zijn geregeld, zegt de woordvoerder. “We hebben momenteel 84 vaste locaties. Daarmee hebben we voldoende capaciteit voor de najaarscampagne.” Er wordt gevaccineerd in onder meer de Brabanthallen in Den Bosch, de Zeelandhallen in Goes en SnowWorld in Terneuzen. Daarnaast openen er net als tijdens eerdere vaccinatierondes weer pop-uppriklocaties, bijvoorbeeld in wijken met een lagere vaccinatiegraad.

De gezondheidsdiensten zoeken nog naar voldoende personeel, bevestigt de woordvoerder na berichtgeving daarover van het AD. In totaal hebben de GGD’en 13.300 mensen nodig voor de nieuwe prikronde. Naast prikkers gaat het onder meer om artsen, callcentermedewerkers, administratief medewerkers en beveiligers. Hoeveel mensen er nog geworven moeten worden, houdt de koepelorganisatie niet centraal bij. De gezondheidsdiensten hebben wel aangegeven dat het gaat lukken om voldoende mensen te vinden, aldus de GGD GHOR.

Voor de herhaalprik komen dit najaar zo’n 13 miljoen mensen vanaf 12 jaar in aanmerking, legt de woordvoerder uit. Verwacht wordt dat een krappe 4 miljoen zestigplussers de vaccinatie ook daadwerkelijk zullen nemen. Van de mensen tussen de 12 en 59 jaar komen naar verwachting tussen de 2 en de 5 miljoen mensen opdagen.