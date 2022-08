Kamervragen over fietshelm op snorfiets

Door Suzanne Kroger van GroenLinks zijn kamervragen gesteld over het toestaan van de speed pedelec helm, een speciaal soort fietshelm, voor snorfietsers. Deze nieuwe helmplicht gaat op 1 januari volgend jaar in. Een bromfietser moet een motorhelm met ECE 22.05 of 22.06 certificaat dragen en een snorfietser zou ook 1 van ongeveer 80 toegestane en door het NEN gecertificeerde fietshelmen mogen dragen.

Kamerlid Kröger heeft haar bedenkingen bij dit voornemen en wil nu antwoorden van de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid. Veel artsen zijn het met haar eens.

Al eerder brandbrief en petitie

Eind 2018 had Wouter Bierman, internist bij het UMCG, samen met collega’s al een brandbrief opgesteld, die werd ondertekend door 130 artsen uit verschillende ziekenhuizen. Daarin uitten ze hun zorg over het grote aantal slachtoffers met hersenletsel door ongevallen met snorfietsen. Ernstig hersenletsel geeft een risico op identiteitsverlies en levenslange maatschappelijke hulp en zorg.

Ze adviseerden de politiek toen een helmplicht in te voeren voor snorfietsers. En ook in oktober 2021 boden artsen van het UMCG de Tweede Kamer een nieuwe petitie aan waarin gepleit wordt voor het verplicht dragen van een bromfietshelm door snorfietsers.

De juiste helm tegen hersenletsel

Volgens dr. Wouter Bierman is er maar een goede helm en dat is een motorhelm. Bij ongelukken zonder helm of met een ‘lichtere’ helm volgt volgens hem vaak ernstig hoofdletsel. De mogelijkheid om een in de ogen van de artsen onveilige helm te dragen, is volgens Bierman dan ook een grote fout. Veel jongeren rijden immers op snorfietsen of soortgelijke voertuigen en lopen door deze nieuwe wet veel meer kans op ernstig hersenletsels.

Bierman: ’Je kan je hersenen dan nooit meer zo gebruiken als vroeger. Er rijden veel jongeren op, dus daar maken we ons erg zorgen over. Hun leven ziet er dan heel anders uit. Dat heeft veel impact op hun eigen leven en dat van de mensen om hen heen.’

Met een snorfiets, die een blauw kenteken moet voeren, ook snorscooters vallen daaronder, mag je volgens de wet niet harder van 25 kilometer per uur, maar de praktijk is volgens Bierman anders. ’96 procent rijdt veel te hard. Gemiddeld rijden ze 34 kilometer per uur.’

Motorhelm in heel Europa verplicht

Bovendien is de motorhelm in heel Europa verplicht voor snorfietsen, bromfietsen en motorfietsen. Waarom zou er in Nederland een rare uitzondering gemaakt moeten worden? De wet in België is bijvoorbeeld veel strenger dan hier in Nederland. Die schrijft daar naast motorhelmen ook “een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall” voor, dat je op de motor of scooter stevige handschoenen moet dragen en motorlaarzen die de enkel beschermen.

Het kamerlid en de artsen willen er voor strijden de motorhelm de norm te laten blijven om de drager maximaal te beschermen tegen levenslange invaliditeit en de maatschappij te behoeden voor hoge zorgkosten voor een vermijdbaar ernstig hersenletsel. Ook de SWOV waarschuwt voor zo’n fietshelm en vindt de nieuwe wet een rare, te voorkomen, weeffout die dagelijks de verkeersveiligheid zal schaden.

