Meldpunt Kinderporno krijgt fors minder meldingen

Het aantal meldingen over kinderporno daalt fors. De dalende cijfers tonen aan dat de aanpak van online seksueel kindermisbruik zijn vruchten lijkt af te werpen, concludeert het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) uit de halfjaarcijfers van het Meldpunt Kinderporno. Het aantal anonieme meldingen is in de eerste twee kwartalen gedaald met 93 procent vergeleken met vorig jaar. De meldingen die binnenkomen via internationale meldpunten zijn met 77 procent gedaald.

Het EOKM noemt de toegenomen druk op hostingpartijen als een van de redenen voor de dalende cijfers. Anders dan in het verleden spannen zij zich meer in om het internet op te schonen van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen. Wat daarbij meespeelt zijn de mogelijke boetes van de in oprichting zijnde autoriteit kinderporno.

Hostingproviders kunnen met het technische hulpmiddel Instant Image Identifier controleren of geĆ¼pload beeldmateriaal op hun platforms, voorkomt in een database met bekend kinderpornografisch materiaal. Zij kunnen dit vervolgens verwijderen en zo voorkomen dat er beelden van seksueel misbruik van minderjarigen online worden gezet.

Door de aanpak van online seksueel kindermisbruik ziet het EOKM dat een aantal imagehosters naar het buitenland is verhuisd. “Dit is zorgelijk omdat het probleem zich verplaatst. Ook kunnen hosters volledig uit beeld verdwijnen, omdat een deel van hen naar landen is vertrokken waar geen enkele handhaving op dergelijk beeldmateriaal plaatsvindt.” Het EOKM roept dan ook op om internationaal meer samen te werken.