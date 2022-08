Onder brug N18 in Haaksbergen gevonden dode is 62-jarige vrouw

Het slachtoffer dat in de nacht van zondag op maandag dood werd gevonden onder een viaduct bij de N18 in Haaksbergen, is een 62-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat dat inmiddels officieel is vastgesteld.

Onder de brug werd eveneens een andere, gewonde vrouw gevonden. Het gaat om een 36-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. Zij werd aangehouden en verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 62-jarige vrouw.

RTV Oost meldde dinsdag dat de twee vrouwen moeder en dochter zijn. Een politiewoordvoerder kan dat om privacyredenen niet bevestigen. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf.