Ook donderdag hitteprotocol Rijkswaterstaat in oosten en zuiden

Rijkswaterstaat stelt vanwege de voorspelde hitte ook donderdag een hitteprotocol in, maar dan voor een deel van het land. Dat houdt in dat auto’s die op of langs de snelweg stranden sneller geborgen worden. Vanaf 10.00 uur is het protocol van kracht voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Woensdag is vanwege de tropische temperaturen in heel het land het hitteprotocol van kracht.

Rijkswaterstaat wil voorkomen dat mensen te lang stil komen te staan in de hitte. Het asfalt kan vanwege de hoge temperaturen namelijk warmer aanvoelen. Daarom worden auto’s sneller van de weg gehaald. Rijkswaterstaat verplaatst daarnaast iedereen, ook gestrande automobilisten die veilig langs de weg staan, naar een benzinestation of een andere locatie met voorzieningen.

Woensdag is het tropisch warm in Nederland met mogelijke uitschieters tot 33 graden in het zuiden. Donderdag koelt het vanuit het westen af en kan het kwik alleen in het oosten nog boven de tropische grens van 30 graden uitschieten.