Opnieuw woning beschoten in Rotterdam

In de nacht van dinsdag op woensdag is opnieuw een huis beschoten in Rotterdam. Het gaat om een woning aan de Prinsendijk in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

De bewoner van het huis had de kogelinslagen aanvankelijk niet opgemerkt, maar een voorbijganger zag ’s morgens de gaten in de voordeur, ruit en gevel zitten en waarschuwde de bewoner.

Het afgelopen halfjaar zijn er in de stad tientallen beschietingen van en explosies bij panden geweest, onder meer in Rotterdam-Zuid en West, het centrum van de stad en in de wijk Kralingen. Of de verschillende incidenten met elkaar verband houden wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of de geweldsgolf met de handel in drugs te maken heeft.

Sinds mei van dit jaar zijn in totaal elf verdachten aangehouden. Van hen zit er één nog vast, een onbekend aantal anderen wachten hun berechting in vrijheid af of gaan vrijuit. De politie wil gedurende het onderzoek naar de geweldsgolf geen mededelingen doen over de vorderingen.