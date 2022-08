Russische Roebel voer voor valutahandelaren

De Russische munteenheid de Roebel is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne na een korte en harde stijging, begonnen aan een enorme duikvlucht. De munt die gestegen in waarde was gestegen omdat het Russisch gas betaald wordt in Roebels, is sinds juli 16 procent omlaag gezakt. Hierdoor is het nu de slechtst presterende munt van de opkomende markten.

Een korte tijd leek het heel anders te gaan met de Roebel, omdat het zelfs even de best presterende munt ter wereld was. Dat beeld is nu compleet anders. Interessant is voor handelaren in de valutamarkt.

Wurggreep

Het jaar 2022 was nog niet eens zó lang onderweg toen ineens gebeurde wat jaren voor onmogelijk was gehouden; Rusland viel buurland Oekraïne binnen. Sinds 2014 speelde daar al een conflict omtrent de annexatie van de Krim en ook het neerhalen van vlucht MH17 gooide binnen Europa én Nederland flink wat olie op het vuur. Het zorgde ervoor dat de internationale verhoudingen onder spanning kwamen te staan. Rusland kreeg te maken met economische sancties. Tot nu toe leek het vooral op moddergooien, maar sinds de start van het omvangrijke conflict tussen de twee buurlanden, is er sprake van een serieuze wurggreep vanuit zowel Europa als Rusland. Europa dacht Rusland te kunnen raken door hen financieel in het hart te treffen, maar Putins troef, namelijk het gas, zorgt ervoor dat Europa wankelt.

Nord Stream

Via een directe gaspijpleiding zijn Rusland en Duitsland met elkaar verbonden, de Nord Stream. Russisch staatsbedrijf Gazprom zorgt ervoor dat het nodige gas vanuit Rusland bij Duitsland terecht komt. Maar sinds het uitbreken van de oorlog, lijkt de garantie op gas allerminst zeker. De toevoer lag al tijdelijk stil vanwege onderhoud aan de pijpleiding en de angst dat het hervatten van die toevoer teniet gedaan zou worden, begon toe te nemen. Desondanks is Rusland toch weer begonnen met het leveren van gas. Het land kan ook niet anders, want gas is één van de belangrijkste exportproducten wat het land heeft. Gas leveren betekent immers dat de kassa rinkelt.

Valuta handelaren

Voor handelaren die gespecialiseerd zijn in het handelen en verhandelen van valuta op de valutamarkt, ofwel Forextrading, zijn het hierdoor hoogtijdagen. Een munt die namelijk zo heftig schommelt als de Roebel, kan voor flinke winsten zorgen. Tenminste, als je weet hoe dit handelen in valuta in zijn werk gaat. Via handelsplatforms zoals AvaTrade kunnen mensen wereldwijd valuta verhandelen en zo hun winsten boeken. Dagelijks wordt er op deze markt voor miljarden verhandeld, waardoor de liquiditeit enorm hoog is. De markt is groter dan de aandelenmarkt of enige andere markt, mede dankzij alle mogelijke valuta’s die er worden verhandeld.

Forex trading

Wanneer we naar de winkel gaan om boodschappen te doen, verruilen we één waarde voor een andere: geld voor melk, bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor Forexhandel: we kopen of verkopen valuta voor andere valuta. Het lijkt op voorhand misschien heel ingewikkeld, maar in de essentie is het zo simpel als hierboven uitgelegd. Wie aan Forextrading doet, ruikt gewoon geld in de hoop dat dit geld op termijn meer waard wordt en later met winst weer doorverkocht kan worden.