Twee doden bij schietpartij in een woning in Roermond

Bij een schietpartij in een woning in Roermond zijn woensdagavond twee mensen om het leven gekomen. Het incident deed zich rond 18.30 uur voor in een woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in de Roermondse wijk Donderberg. De slachtoffers zijn de bewoonster en een man.

Wat zich in de woning heeft afgespeeld is nog niet duidelijk en wordt onderzocht.

Na de melding dat er schoten waren gehoord, rukten de hulpdiensten massaal uit. De politie zette een onderhandelaar in, maar die kreeg geen contact met de mensen in het huis. Toen agenten van de Dienst Speciale Interventies naar binnen gingen, troffen ze de twee doden aan die beide door schotwonden om het leven waren gekomen.

Ook burgemeester Rianne Donders van Roermond was ter plaatse.