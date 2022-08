Lerarentekort neemt extreme vormen aan

Het lerarentekort zorgt voor dermate grote problemen op scholen dat sommige onderwijsinstellingen na de zomervakantie zelfs van plan zijn een vierdaagse werkweek in te voeren. Dit lijkt een laatste optie om het tekort op te kunnen vangen. Al jarenlang is er een groot te kort aan leraren, waardoor veel scholen met de handen in het haar zitten omdat lessen simpelweg niet door kunnen gaan.

Vooral in de regio Den Haag is de situatie op de scholen nijpend. Daar werd onlangs dus zo’n vierdaagse werkweek aangekondigd en die lijkt er, met het verstrijken van de zomervakantie, definitief te gaan komen. Mede doordat er op korte termijn geen oplossing gevonden wordt. Er is niet aan personeel te komen en het personeel dat er is, krijgt vaak het onderste uit de kan geboden van een instelling zodat de school zeker is van personeel. In Rotterdam geldt dezelfde problematiek. Daar werd zelfs woonruimte aangeboden aan leraren die welwillend waren om in de havenstad een baan aan te nemen.

Illegaal karakter

De wet schrijft voor dat leerlingen vijf dagen per week naar school moeten. Slechts zeven weken per jaar mag dit getal afwijkend zijn, maar scholen gebruiken zo’n dag vaak voor een studiedag. Het is dus niet gewenst dat scholen een dag per week korter les gaan geven. Uiteindelijk zijn schoolgangers daar natuurlijk de dupe van. Ook zal het veel problemen geven aan ouders als het kind maar vier dagen in plaats van vijf dagen naar school gaat. Hierdoor moet er extra opvang geregeld worden, waar op hun beurt ouders niet blij mee zijn.

Feiten en fabels

Uit een recente enquete over het onderwijs, blijkt dat de deelnemers de feiten en fabels over het onderwijs niet goed kunnen scheiden. Er heerst bij te veel mensen een beeld dat het salaris niet toereikend genoeg is, terwijl er in het onderwijs-CAO alleen maar geld bij is gekomen. Ook het beeld dat je jaren terug naar school zou moeten om om te scholen, is onjuist. Middels een deeltijdopleiding HBO pedagogiek ben jij al bevoegd om les te geven voor de klas. Op deze wijze kun je je wel omscholen of laten opleiden, maar ben je niet fulltime op een school aanwezig. Dit maakt het studeren minder zwaar.

Parttimers aan de bak

Van alle leraren in Nederland werkt zeker 55 procent van hen 0,8 fte of minder. Een oplossing zou hem dus kunnen zitten in dat je die doelgroep extra laat werken. Die bereidheid lijkt er momenteel nog niet te zijn, maar er zijn vast manieren waarop dit wel moet lukken. Je zou dan kunnen denken aan extra geld of aantrekkelijke bonussen. Voorlopig lijkt het stimuleren van nieuwe studenten van een opleiding¬†deeltijd PABO een goede en aantrekkelijke manier om het lerarentekort de das om te doen, al is dit niet direct een kortetermijnoplossing. Voor wie zo’n opleiding te lang duurt, is er ook een speciaal zij-instroomtraject. Op deze manier kunnen mensen binnen negen maanden bevoegd worden om les te geven, zij het dat dit dan alleen voor een heel specifiek thema geldt.