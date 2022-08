RIVM komt met eerste cijfers over prikken tegen apenpokkenvirus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag voor het eerst hoeveel mensen zich hebben laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Dat doet het instituut sinds vorig jaar ook bij de inentingen tegen het coronavirus.

Enkele tienduizenden mensen kunnen in deze weken de prik halen. Ze worden daarvoor uitgenodigd omdat ze mogelijk het grootste risico lopen besmet te raken met het virus. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen.

Het apenpokkenvirus is in de afgelopen maanden bij 925 mensen in Nederland vastgesteld. Dat cijfer wordt donderdag ge├╝pdatet. Zeker zes mensen zijn vanwege hun klachten in een ziekenhuis behandeld. De meeste positieve tests zijn in Amsterdam-Amstelland en Haaglanden geregistreerd, en daarom zijn die regio’s vorige week begonnen met vaccineren. In de eerste dagen kwam ongeveer 40 procent van de uitgenodigde mensen opdagen om de prik te halen. De GGD’s schrijven dat toe aan de zomervakantie.

Utrecht startte afgelopen zaterdag met vaccineren. Op maandag begonnen IJsselland, Drenthe en Gelderland-Midden, en op dinsdag Limburg Zuid. De regio’s Rotterdam-Rijnmond en Friesland beginnen donderdag en Hollands Noorden vrijdag. In Twente en Zaanstreek-Waterland gaat de apenpokkenvaccinatie volgende week van start. Het is nog niet bekend wanneer de eerste mensen in de andere regio’s hun eerste prik krijgen.