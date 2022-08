Van den Oever heeft vertrouwen in LTO tijdens gesprek met Remkes

Voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) heeft vertrouwen in boerenpartner LTO Nederland, die vrijdag in gesprek gaat met het kabinet. Volgens Van den Oever zijn er “harde afspraken” gemaakt tussen de boerenorganisaties over het aanstaande overleg. Hij wilde niet uitweiden over om wat voor afspraken het gaat

Woensdagavond werd na urenlang beraad bekend dat LTO namens de wantrouwende boeren het gesprek met onder anderen stikstofbemiddelaar Johan Remkes aangaat. Volgens Van den Oever zitten de boerenorganisaties “op één lijn” wat betreft de inhoud.

De FDF-voorman zegt dat er tijdens het boerenoverleg in Nijkerk “één front” is gevormd. Discussie was er volgens hem vooral “over de uitvoering”, onder meer over wie er verder met Remkes aan tafel moest.

LTO zal het gesprek vrijdag terugkoppelen aan de andere boerenorganisaties. Pas daarna wil Van den Oever kijken wat FDF gaat doen. “Alle opties liggen op tafel”, zegt hij daarover. Ook boerenacties de komende tijd sluit hij niet uit. “Boeren zitten op het puntje van hun stoel.”