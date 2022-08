Aidsfonds: wereldwijd meer hiv als gevolg van discriminatie

Het aantal nieuwe hiv-infecties onder kwetsbare groepen (homomannen, trans personen, sekswerkers, drugsgebruikers en hun partners) is wereldwijd toegenomen. Dat meldt het Aidsfonds op basis van recente cijfers van de VN-organisatie UNAIDS. Het komt volgens de organisatie door discriminerende wetten in verschillende landen.

Wereldwijd staat het aantal nieuwe besmettingen onder alle groepen na een jarenlange daling nu al enige tijd op anderhalf miljoen per jaar, maar die kwetsbare groepen maken daar een steeds groter deel van uit. Het aantal nieuwe besmettingen daar steeg van 63 procent naar 70 procent van het totale aantal.

“Strafbaarheid van homoseksualiteit, sekswerk of drugsgebruik, intimidatie en geweld door rechtshandhaving en dagelijkse stigmatisering en discriminatie, zorgen ervoor dat zij niet de hulp krijgen die ze nodig hebben”, aldus het fonds aan de vooravond van de Canal Parade deze zaterdag, het hoogtepunt van de Pride in Amsterdam. Minderjarigen hebben in veel landen ook nog eens de toestemming nodig van een ouder om zich te testen op hiv. “Dat is een extra drempel om de broodnodige preventie- en hiv-zorg te krijgen.”

Het fonds ziet ook lichtpunten. Sinds 2016 hebben zes landen wetten afgeschaft die homoseksualiteit verbieden en hebben negen landen wetten aangenomen die het mogelijk maken om gender en naam officieel te veranderen zonder verplichte operatie om het geslacht ook fysiek te veranderen.