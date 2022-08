Amsterdamse onderscheiding voor lhbti-ambassadeur Diva Mayday

Diva Mayday (artiestennaam van Robin Blum) heeft vrijdag de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Mayday ontving de gemeentelijke onderscheiding “vanwege haar grote bijdrage aan de acceptatie en emancipatie van de lhbti-gemeenschap en daarmee aan de nationale en internationale uitstraling van het DNA van de stad Amsterdam”.

De gemeente noemt Mayday een in Nederland en daarbuiten bekende Amsterdamse dragpersoonlijkheid en allround entertainer. “Zij is een begrip binnen en buiten de Amsterdamse stadsgrenzen en een ambassadeur van de Amsterdamse scene.” En: “Mayday is een professional die zich al jaren inzet voor de scene, een activist die geen blad voor haar mond neemt, haar hart op de goede plaats heeft en werkt in de Amsterdamse traditie van gastvrijheid, verscheidenheid, zichtbaarheid, creativiteit en acceptatie.”

Zo zet Mayday zich onder meer in voor het Aidsfonds, is zij mede-initiatiefnemer van de Rainbow-Awards, en is ze betrokken bij het We Stand Together Project. “Mayday is strijdvaardig, standvastig en zeer uitgesproken. Ondanks dat ze zelf diverse keren te maken heeft gehad met lhbtiq+-geweld. Onverschrokken blijft zij opkomen voor anderen.”

De Frans Banninck Cocqpenning is voor mensen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.