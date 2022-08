Boerenorganisaties teleurgesteld na gesprek met kabinet

Bij boerenorganisaties heerst grote teleurstelling na het gesprek vrijdag onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Dat zei Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force vrijdag, namens de acht boerenorganisaties die vrijdagmiddag in Wageningen deelnamen aan een nabespreking en naar eigen zeggen 95 procent van de landbouw vertegenwoordigen.

Namens de boeren is volgens Van Maanen een handreiking gedaan naar het kabinet. Die handreiking is volgens hem niet aangepakt, “maar was voorwaarde voor een vervolggesprek voor de partijen”. Het geschonden vertrouwen is niet hersteld, aldus Van Maanen.