CJIB: vorig jaar minder overtreders op water beboet

Er zijn vorig jaar minder boetes uitgedeeld voor overtredingen op het water. Handhavers schreven in 2021 bijna 3800 boetes uit, zo’n 20 procent minder dan een jaar eerder. Wel lag het aantal boetes nog altijd hoger dan in de jaren voor corona. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In de cijfers gaat het om alle boetes die zijn uitgedeeld aan overtreders op het water. In 2020, het eerste coronajaar, werden ruim 4800 duizend boetes uitgedeeld. In de jaren voor corona lag dat aantal beduidend lager.

Er werd in totaal 730.000 euro aan boetes geïnd. Vier op de tien boetes werden uitgedeeld aan snelheidsovertreders. Ook zijn er relatief veel boetes uitgedeeld voor het ontbreken van een dodemansknop, voor varen met een boot waar te weinig reddingsvesten aanwezig zijn en voor varen zonder vaarbewijs.

Vrijwel overal in Nederland werden minder boetes op het water uitgedeeld dan in 2020. Alleen in Overijssel (stijging van 4 procent) steeg het aantal betrapte overtreders licht. In de provincies Groningen en Utrecht was juist sprake van een halvering van het aantal boetes.

Op gemeenteniveau telde Amsterdam de meeste boetes: 467. Ook in de gemeente Steenwijkerland, waar Giethoorn onder valt, werden veel boetes uitgedeeld. Daarnaast telden ook Wijdemeren, waar de Loosdrechtse Plassen in liggen, en het waterrijke Súdwest-Fryslân veel boetes.

In hoeverre de stijging van het aantal boetes in de afgelopen twee jaar veroorzaakt wordt door de coronapandemie valt niet met zekerheid te zeggen. Volgens Jeroen van den Heuvel, hoofd van de afdeling watersport van brancheorganisatie HISWA-RECRON, zijn tijdens de coronacrisis wel veel meer mensen het water op gegaan. “Zowel het gebruik van bestaande vaartuigen als de aanschaf van nieuwe vaartuigen is ontzettend toegenomen”, aldus Van den Heuvel. “Naar onze beleving kwam dit enerzijds doordat mensen tijdens corona besloten om in Nederland op vakantie gaan, en omdat je op een boot goed kan voldoen aan de coronamaatregelen.”

