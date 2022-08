Gesprek over stikstof loopt uit, LTO boos om opmerking over sfeer

Het overleg tussen het kabinet en boerenorganisaties onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes duurt al bijna een uur langer dan gepland. Remkes zou om 13.30 uur een verklaring geven op het provinciehuis in Utrecht maar is nog altijd niet verschenen. Intussen zijn verschillende geluiden te horen over de sfeer aan tafel.

Een woordvoerder van Remkes zei tegen wachtende journalisten dat de sfeer “prima” is. Maar landbouworganisatie LTO liet daarop “nadrukkelijk” weten zich daar niet in te herkennen.

“We hebben nadrukkelijk verzocht deze berichtgeving achterwege te laten en geen ruis te veroorzaken met eenzijdige berichtgeving”, aldus de LTO in een tweet. “Het is tekenend voor het optreden van de overheid afgelopen tijd; eenzijdig en zonder afstemming.”