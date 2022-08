Greenpeace: afzwakken stikstofmaatregelen desastreus voor natuur

Greenpeace is fel tegen het aanpassen van de maatregelen die het kabinet wil invoeren om de stikstofuitstoot van de landbouw terug te dringen. “Het uitkleden van het huidige kabinetsbeleid is even onacceptabel als asbest storten op de snelweg. Iedere poging het tempo van de maatregelen af te zwakken en uit te stellen naar 2035 is niet alleen desastreus voor onze kwetsbare natuur, maar houdt Nederland ook langer op slot”, zegt de milieuorganisatie.

Greenpeace reageert op het gesprek dat premier Mark Rutte, stikstofminister Christianne van der Wal, bemiddelaar Johan Remkes en enkele anderen vrijdag hadden met vertegenwoordigers van de landbouw.

De radicalere boerenorganisaties Farmers Defence Force en Agractie waren niet aanwezig. Zij trekken samen op met land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, die wel met Remkes en het kabinet sprak. “LTO heeft zich laten gijzelen door een groep radicale boerenorganisaties, waarvan de achterban Nederland met geweld en intimidatie al weken in de greep houdt”, zegt Greenpeace daarover.

Na afloop zei Remkes dat er een serieuze vertrouwenscrisis is. Ook sprak hij over een tweede gesprek. Volgens Greenpeace wekt Remkes de indruk dat er opnieuw wordt onderhandeld over het stikstofbeleid. Verminderen van de uitstoot is “niet meer onderhandelbaar” en het is “tijd voor actie, niet voor verdere vertraging”, zegt de milieuorganisatie.