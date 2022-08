Israël voert luchtaanval uit op jihadisten in Gazastrook

Het Israëlische leger voert vrijdag in de Gazastrook luchtaanvallen uit op doelwitten van de Palestijnse militantengroep Islamitische Jihad. Het gaat om meerdere aanvallen op verschillende plekken, waaronder het centrum van de stad Gaza. Het Israëlische leger bevestigt de luchtaanvallen.

Het ministerie van Gezondheid meldt vier doden waaronder een kind, en minstens vijftien gewonden. Een van de dodelijke slachtoffers is Taysir al-Jabari, een hoge commandant van Islamitische Jihad, bevestigt de groep in een verklaring.

De luchtaanvallen volgen op onrust in de regio na de aanhouding van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad, dat een grote aanwezigheid heeft in Gaza. Het tweetal werd onlangs opgepakt op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Medio juni voerde Israël ook al luchtaanvallen op de Gazastrook uit. Dat deed Israël toen nadat het leger een door Palestijnse militanten afgevuurde raket had onderschept. De raket was gericht op de stad Ashkelon, in het zuiden van Israël. Er vielen geen doden bij die luchtaanvallen.