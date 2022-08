Opnieuw water van Markermeer naar Veluwemeer

Waterschap Zuiderzeeland gaat dit weekeinde opnieuw water vanuit het Markermeer overpompen naar het Veluwemeer. Dat gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat, omdat het waterpeil in het Veluwemeer te ver daalt door de droogte en het watertekort. Zuiderzeeland voerde de operatie dit jaar al tweemaal eerder uit, in juli en in mei.

Extra water in het Veluwemeer is nodig om te voorkomen dat dijken en kades langs het meer uitdrogen. Dijken zouden in het ergste geval door uitdroging kunnen bezwijken. Daarnaast is het Veluwemeer een van de drukstbezochte toeristische gebieden in Nederland. Als het waterpeil in het meer te ver daalt kunnen plezierboten niet meer varen. Ook groeit blauwalg razendsnel in laagstaand water dat snel opwarmt. In water met blauwalg mag niet gezwommen worden.

Zuiderzeeland haalt water uit het Markermeer via een gemaal in Almere. Via sloten en kanalen in Flevoland wordt dat water naar een gemaal bij Biddinghuizen gebracht en daar gaat het het Veluwemeer in. Het transport heeft geen gevolgen voor de watervoorraad in Flevoland zelf, aldus het schap. Het waterpeil kan wel op en neer gaan. Eigenaren van (woon)boten in de Hoge Vaart en op de Noorderplassen moeten hun lijnen in de gaten houden.