Van der Wal: stikstofreductie per 2030 is nodig, later kan niet

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) benadrukt dat per 2030 de uitstoot van stikstof met de helft moet zijn gereduceerd. Hier vijf jaar extra de tijd voor nemen, waar een aantal boerenorganisaties voor pleit, kan echt niet. “Het kabinet is van mening dat dit nodig is.”

Dat zei Van der Wal na afloop van het eerste gesprek tussen het kabinet en de agrarische sector, onder leiding van Johan Remkes. In de rechterlijke vonnissen wordt weliswaar 2030 niet genoemd, maar wel dat er versnelling nodig is, zegt Van der Wal.

“We hebben echt een heel groot probleem. Als je die stikstofkraan niet dichtdraait, wordt de natuur slechter. Dan stopt de vergunningverlening en komt Nederland stil te staan. Die snelheid is echt nodig”, zegt de minister.

Van der Wal baalt enorm van de onrust die bij boeren is ontstaan na de presentatie van het inmiddels gewraakte kaartje, en heeft daarvoor excuses aangeboden. “Ik vind het oprecht heel erg. Alle boeren in Nederland leven in onzekerheid. Wij kunnen die onzekerheid ook niet snel wegnemen.”

Van begin af had ze nog beter moeten uitleggen dat op basis van het kaartje geen conclusies per boerenerf getrokken kunnen worden, zegt ze. “72 procent stikstofreductie betekent niet 72 procent minder koeien. Zo kun je dat kaartje niet vertalen, maar dat is wel gebeurd.”

Het kaartje van tafel halen, doet ze niet. Dat is pure symboliek, zegt Van der Wal. Het kabinet gaat wel beter uitleggen waarom de stikstofmaatregelen zo hard nodig zijn.

Volgens de minister was het eerste gesprek “indringend en open”. “Ik wil graag het gesprek verder voeren over wat er nodig is om te helpen, aan de keukentafel. We snappen dat de opgave heel groot is.”