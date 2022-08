Zeilen worden weer gehesen tijdens jubileumeditie Sneekweek

In het Friese Sneek begint vrijdag de 85e editie van de Sneekweek. Het grootste zeilevenement op binnenwater in Europa viert na twee jaar afwezigheid door corona eindelijk zijn jubileumeditie.

De week start traditiegetrouw met de benoeming van de Schipper in de Orde van de Sneeker Pan. De titel gaat naar iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de watersport in het algemeen of voor de Sneekweek in het bijzonder. De burgemeester van Sneek reikt de onderscheiding uit tijdens de officiële opening van de Sneekweek in het theater van Sneek. Daarna volgt de gebruikelijke vlootschouw in de Kolk bij de Water­poort. De vlootschouw wordt afgenomen door de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Arno Brok.

Tijdens de jubileumeditie van het evenement verschijnen bijna zeshonderd zeilboten verdeeld over dertig klassen aan de start. Ook zijn er allerlei festiviteiten op het water en in de stad.

Nieuw dit jaar is de ‘2e baan’, die vlakbij het Paviljoen is aangelegd. Van dinsdag tot en met donderdag worden daar aangepaste wedstrijden gevaren door onder anderen deelnemers met een verstandelijke beperking. Ook de windsurfers, die na dertig jaar weer terug zijn op het evenement, zullen daar zeilen.

De Sneekweek wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) op het Kolmeersland, ook wel het Starteiland genoemd. Het eiland is de thuisbasis van KWS en ligt in het Sneekermeer. Het zeilevenement trekt jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers. De Sneekweek is van 5 tot en met 11 augustus.