Zo’n 20 tips binnen na uitloven beloning cold case 7-jarige Jaïr

De Peter R. de Vries Foundation heeft ongeveer twintig tips binnengekregen sinds het uitloven van een beloning voor de gouden tip over de in 1995 verdwenen 7-jarige Jaïr Soares. Donderdagavond maakte de stichting bekend de ultieme tip over zijn vindplaats te belonen met 250.000 euro. Kelly de Vries, voorzitter van het fonds, kan niet zeggen of de binnengekomen tips inhoudelijk belangrijke informatie bevatten.

Jaïr verdween 27 jaar geleden tijdens een bezoek aan het strand van Monster. Dit gebeurde iets voor 17.30 uur tijdens het tikkertje spelen buiten bij een strandtent, terwijl de vader van het gezin binnen een frietje bestelde. Nadat de politie was ingelicht, werd een grote zoekactie gestart op het Zuid-Hollandse strand en in de duinen. Er is nooit meer iets van Jaïr gehoord of gevonden.

De Vries zegt tevreden te zijn dat er al mensen reageren “en dat zij met ons delen wat zij gehoord en gezien hebben”. “Hopelijk blijven ze dit de komende tijd doen.” Tipgevers hebben tot 4 februari 2023 de tijd om de tip aan te leveren om aanspraak te maken op die kwart miljoen euro.