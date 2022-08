Aarde beweegt door meteorenzwerm, vallende sterren op komst

De aarde draait komende week door de meteorenzwerm van de Perseïden. Daardoor zijn er in de nacht van 12 op 13 augustus de meeste vallende sterren te zien, meldt Weeronline. “De kans op helder weer is groot”, op het beste moment rond 04.45 uur kunnen zo’n twintig vallende sterren per uur te zien zijn.

Er is wel nog een mogelijkheid dat de nacht bewolkt zal zijn. Bovendien is volgens Weeronline het aantal zichtbare vallende sterren van de Perseïden dit jaar laag. Dat komt omdat het volle maan is als de aarde door de zwerm gaat. Door dat “storende licht” zijn alleen de helderste meteoren te zien. Ook vallen de meeste sterren om 08.00 uur ’s ochtends, wanneer het al licht is.

Mensen die een vallende ster willen zien, kunnen ook op eerdere nachten naar buiten. Zo zijn op 10 augustus rond 03.30 uur mogelijk al zo’n 22 meteoroïden per uur te zien. Die nacht is er een grotere kans op helder weer, aldus Weeronline.

Vallende sterren, oftewel meteoroïden, zijn kleine stukjes ruimtepuin die onze dampkring binnendringen. Het puin gaat daardoor gloeien, waarna een lichtspoor ontstaat, wat een meteoor genoemd wordt. Dit gebeurt dagelijks, maar soms zijn het er meer. De meteorenzwerm van de Perseïden kan elk jaar voor meer zichtbare vallende sterren zorgen, soms wel 85 per uur. Het zijn stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle.