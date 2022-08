Massale vechtpartij op terrein voor aanmeldcentrum Ter Apel

Tientallen mensen zijn zaterdagmiddag betrokken geraakt bij een massale vechtpartij op het plein voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daarbij zijn meerdere betrokkenen lichtgewond geraakt en moest een persoon met een steekwond naar het ziekenhuis worden gebracht, aldus de politie.

De vechtpartij ontstond rond 17.15 uur en leidde tot grote inzet van politie, ambulances en de inzet van een mobiel medisch team. De vechtpartij vond plaats buiten de hekken van het aanmeldcentrum aan de Ter Apelervenen.

Volgens de politie zijn nog geen aanhoudingen verricht en wordt onderzoek gedaan naar de aanleiding tot het incident en naar verdachten.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de kans “zeer aanwezig” dat bewoners van de opvanglocaties betrokken waren bij de vechtpartij. “We weten dat nog niet honderd procent zeker. Maar de bewoners hebben vaak contact met de mensen die buiten aan het wachten zijn, maken een praatje met ze of helpen hen.” Bewoners binnen de opvanglocatie hebben geen last gehad van de vechtpartij en het is inmiddels weer rustig voor de hoofdingang van het aanmeldcentrum, aldus de woordvoerster.

In het opvangcentrum in Ter Apel is het al tijden stelselmatig te druk, waardoor soms ook mensen in de buitenlucht moeten slapen.