Oud-staatssecretaris voor CDA Ton Frinking (91) overleden

Oud-defensiestaatssecretaris voor het CDA Ton Frinking (91) is overleden, meldt CDA-partijleider Wopke Hoekstra op Twitter. Frinking was Kamerlid van 1977 tot 1993 en daarna ruim een jaar staatssecretaris in het derde kabinet-Lubbers.

De Groninger Frinking, die voor zijn politieke loopbaan onder meer werkzaam was als officier bij de Landmacht, speelde een belangrijke rol in de debatten over het al dan niet plaatsen van kruisraketten. Samen met CDA-collega Joep de Boer – gezamenlijk bekend als het duo Fribo – verzette hij zich tegen de plaatsing van de wapens.

Hoekstra noemt Frinking “een zeer gewaardeerd CDA-lid” en “een deskundig defensiespecialist die zich inzette voor vrede en veiligheid”. Hij wenst de familie van Frinking en zijn naasten “veel sterkte” toe.