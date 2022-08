Politie onderzoekt gezonken boot op Lek, vrouw nog vermist

De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt zaterdagochtend het pleziervaartuig dat na een aanvaring vrijdag zonk op de Lek in de buurt van het Utrechtse Ameide. Afhankelijk van wat uit dat onderzoek komt, onderneemt de politie daarna volgende stappen om een vrouw te vinden die na het ongeval nog steeds vermist is, laat een woordvoerster van de politie weten.

Het pleziervaartuig werd vrijdag overvaren door een binnenvaartschip, waarna het zonk. Duikers hadden de boot gevonden, maar slechts een deel kon worden doorzocht. De rest was te gevaarlijk, liet een woordvoerder van de brandweer vrijdagavond weten. Het schip is richting de oever gesleept. De zoektocht naar de vrouw werd gestaakt toen het donker werd.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de vermiste vrouw. Volgens het AD gaat het om een 35-jarige uit Veenendaal.

Ook andere mensen waren op het pleziervaartuig aanwezig, maar die hebben zelf de wal kunnen bereiken. Ze zijn daar opgevangen door de hulpdiensten. Het is nog niet duidelijk of het binnenvaartschip ook is beschadigd.