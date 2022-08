Twee inzittenden overleden bij eenzijdig auto-ongeluk Staphorst

Bij een eenzijdig auto-ongeluk in Staphorst zijn zaterdagochtend twee van de vier inzittenden overleden. De auto is tegen een boom gereden. Dat gebeurde op de Achthoevenweg in het Overijsselse dorp.

De politie kreeg om 04.50 uur de melding over het ongeval. Samen met de brandweer zijn de inzittenden uit het voertuig gehaald. De twee personen die het ongeluk overleefden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgezet. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.