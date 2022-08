Auto crasht na politieachtervolging, drie verdachten opgepakt

Op de A27 is zondagochtend een auto gecrasht na een achtervolging door de politie. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Nieuwendijk. De drie mannen die in de auto zaten zijn aangehouden. Twee van hen raakten gewond. Eentje moest rechtstreeks naar een ziekenhuis, een andere is later vanuit een politiecel alsnog naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden. Dat meldt de politie zondag.

De mannen worden verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Het zijn een 30-jarige man uit Bergen op Zoom en twee uit Schaerbeek in België (33 en 34).

De auto viel op omdat die erg hard reed op de A2. Toen agenten van de eenheid Rotterdam de auto verderop, in Hank, wilden controleren, ging de bestuurder er na een korte stop met hoge snelheid vandoor, aldus de politie. Vervolgens sloten ook politieauto’s van team Dongemond zich aan bij de achtervolging. De verdachten reden ook op de A27 nog tegen het verkeer in en crashten uiteindelijk in een bocht bij Nieuwendijk.

De verdachten zijn met een zogenoemde BTGV-procedure (BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten) uit de auto gepraat, agenten hebben daarbij hun vuurwapen getrokken. Omdat vermoed werd dat er explosieven in de auto konden liggen, is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie erbij gekomen. Uiteindelijk werd er geen explosief gevonden. De A27 is een tijd afgesloten geweest voor onderzoek. De auto is weggetakeld.