Man dood door metalen bal op Highland Games

Bij de Highland Games in Geldrop is een 65-jarige inwoner van die plaats overleden nadat hij werd geraakt door een metalen bal. De wedstrijden met onder meer het onderdeel kogelslingeren vonden zondag plaats op het Landgoed Kasteel Geldrop. Het slachtoffer liep in een tuin van het kasteel naast het wedstrijdterrein toen hij werd geraakt door de bal die over een heg vloog, melden getuigen.

Hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten, hij overleed ter plekke zegt de politie. De spelen zijn na het incident stilgelegd. De organisatie was niet bereikbaar voor een toelichting.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht. Samen met de gemeente Geldrop-Mierlo wordt ook bekeken of er een vergunning nodig was geweest voor het evenement. De organisatie had die nu niet aangevraagd, omdat ervan uitgegaan werd dat de permanente evenementenvergunning van het Landgoed Kasteel Geldrop voldoende zou zijn, aldus een woordvoerster van de gemeente. Ze wijst erop dat de organisator Highland Games Federatie Nederland ervaring heeft met dit soort wedstrijden.

De Highland Games hebben hun oorsprong in Schotland. Naast de discipline Hammer Throw, waarbij een metalen bal wordt geworpen die aan een stok vastzit, stonden onder meer de Stone put (stenen gooien) en Caber Toss (boomstam flippen) op het programma.