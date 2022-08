Vijfhonderd kramen op eerste Deventer Boekenmarkt na corona

Ruim vijfhonderd kramen met tweedehands en antiquarische boeken zijn zondag te vinden op de 32e Deventer Boekenmarkt. De bekende boekenmarkt is met vijfhonderd kramen aanzienlijk kleiner dan andere jaren, maar dat komt volgens de organisatie door de “nawerking van de coronapandemie.” De boekenmarkt is voor het laatst in 2019 georganiseerd. Toen waren er ruim 850 kramen.

Omdat er aanzienlijk minder boekenstalletjes zijn staat de markt ditmaal niet door het historische centrum van Deventer opgesteld. Het lint van kramen is nu alleen te vinden langs de IJssel. Volgens de organisatie is de boekenmarkt nog wel steeds de grootste van Europa.

Deventer is al sinds de vijftiende eeuw een stad van boeken en drukkers. Aan het eind van die eeuw was Deventer verantwoordelijk voor vrijwel alle uitgaven in Nederland. Deventer heeft nog steeds veel antiquariaten en grafische bedrijven.

De Deventer Boekenmarkt trekt jaarlijks zo’n 125.000 bezoekers. Die besteden samen tussen de 800.000 en 900.000 euro. De markt trekt volgens de organisatie steeds meer toeristen die niet speciaal op zoek zijn naar een boek. De markt gaat om 09.30 uur open, maar de ware boekenwurmen arriveren al vroeg in de ochtend om vondsten te reserveren.