Burgemeesters praten opnieuw over opvang vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen in Nederland blijft een gespreksonderwerp voor de burgemeesters. Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio heeft het maandagavond weer op de agenda staan.

De burgemeesters willen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) opnieuw duidelijk maken dat asielopvang geen taak van gemeenten is. Van der Burg neemt deel aan het beraad.

De veiligheidsregio’s hebben aan het begin van de zomer beloofd dat ze zich tot 1 oktober zouden inspannen voor veel extra noodopvangplaatsen voor asielzoekers die niet in Ter Apel terechtkunnen. Maar daarna is het ook direct afgelopen, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De gemeenten hebben er geen menskracht en geld meer voor en het Rijk heeft dan de tijd gehad om met een structurele oplossing te komen. Die is nog niet in zicht overigens.

Ook de opvang van Oekraïners die vluchten voor de oorlog kan geen permanente taak voor gemeenten worden, vindt het beraad. Er zijn nu nog genoeg opvangplekken, maar als er meer Oekraïners naar Nederland komen misschien niet meer. De opvang drukt ook op gewone gemeentelijke taken. De burgemeesters gaan dat probleem voorleggen aan Van der Burg.