COA bij aanmeldcentrum in Ter Apel voorbereid op warme dagen

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voorbereid op de verwachte hitte van de komende week. Zo zijn daar tijdens eerdere warme dagen in juli al luifels neergezet om extra schaduwplekken te creëren.

De komende week is de kans op een hittegolf volgens Weeronline voor 80 procent zeker. Bij het aanmeldcentrum in het noorden worden daarom water en ijsjes uitgedeeld aan vluchtelingen die in de warmte wachten om zich te kunnen registreren. Voor kinderen zijn er speeltjes met water om zo verkoeling te krijgen, aldus een COA-woordvoerster. “Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als er niemand voor de poort hoeft te zitten”, zegt zij, doelend op de opvangplekken en huizen die gevonden moeten worden in Nederlandse gemeenten om asielzoekers te laten doorstromen.

Het Rode Kruis deelt vanaf het humanitaire servicepunt dat ze bij het aanmeldcentrum hebben, zonnebrandcrème uit en er is een watertap. “Daar geven we, net als in het hele land, ook adviezen over wat te doen bij hitte”, aldus een woordvoerster. Op de site deelt het Rode Kruis ook tips, zoals tussen 12.00 en 16.00 uur uit de zon blijven, alvast boodschappen doen en controleren of medicatie wordt beïnvloedt door warmte.

De hulporganisatie is nog in overleg over eventuele voorbereidingen vanwege de warmte, maar het Rode Kruis zal alleen in crisissituaties optreden. “Bijvoorbeeld als er bij de NS een storing is, dan kunnen ze een beroep op ons doen. Maar we gaan niet vooraf al vanwege hitte op stations staan en flesjes uitdelen.” Ook adviseert het Rode Kruis bij evenementen als hardloopwedstrijden of er maatregelen getroffen moeten worden.