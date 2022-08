Oldebroek: nieuwe protestvlaggen worden ook weggehaald

In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn vorige week opnieuw omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen aan onder meer lantarenpalen. Ook die worden binnenkort weggehaald, meldt de gemeente maandag.

Volgens Oldebroek zijn “meerdere personen in beeld gekomen” bij het ophangen van de nieuwe protestvlaggen. Zij zijn uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis “om samen tot een oplossing te komen en hen de gelegenheid te geven de vlaggen zelf te verwijderen. Helaas konden we niet tot afspraken komen”. De gemeente zegt achter het protest van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet te staan.

Oldebroek had onlangs ook al omgekeerde vlaggen laten weghalen. Dat verliep onrustig. Toen een man bezig was een van de omgekeerde vlaggen te verwijderen, stopte een vrachtwagen naast hem. De vrachtwagenchauffeur haalde autosleutels uit de wagen van de vlaggenverwijderaar. Die probeerde zijn sleutels terug te krijgen door op de treeplank van de vrachtwagen te gaan staan, maar de truckchauffeur gaf gas en de man moest wegspringen. Een paar dagen daarvoor hadden twee mannen strobalen gedumpt en een omgekeerde vlag neergezet in de tuin van de burgemeester. De gemeente heeft aangifte gedaan.

Waterschap Hollandse Delta laat maandag ook weten dat protestvlaggen en spandoeken op eigendommen van het schap worden weggehaald. Het schap op de Zuid-Hollandse eilanden is eigenaar van onder meer bruggen, meerpalen en lantarenpalen. Volgens het schap is het onveilig als daaraan vlaggen of spandoeken hangen. Voorbijgangers zijn er misschien door afgeleid en de doeken kunnen wegwaaien. Het schap haalt de vlaggen en spandoeken meteen weg.