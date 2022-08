Politie schiet op gewapende man in Nijmegen

De politie heeft maandagochtend gericht op een man geschoten in Nijmegen. De man was gewapend in een wachtruimte met andere omstanders en volgde de aanwijzingen van de politie niet op. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vond de situatie dreigend en vuurde een waarschuwingsschot af. Toen dat geen effect leek te hebben, is gericht geschoten. Het incident gebeurde in een pand aan de Tarweweg. Volgens Omroep Gelderland gaat het om IrisZorg en is het terrein van de instelling voor verslavingszorg afgezet met lint.

De Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is gebruikelijk bij incidenten waarbij politie gericht heeft geschoten.