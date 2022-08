Remkes praat volgende week met milieuorganisaties

Johan Remkes, die voor het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid, praat volgende week met natuur- en milieuorganisaties. Daarna volgen gesprekken met andere groepen.

Greenpeace is een van de organisaties die met Remkes gaat praten. Maar de milieuorganisatie weigert te onderhandelen over het doel om de stikstofuitstoot voor 2030 te halveren. “Als daaraan getornd wordt, bijvoorbeeld door het uit te stellen tot 2035 of door het doel te verlagen naar 40 procent, is het gesprek meteen afgelopen en stappen we naar de rechter. Het doel van 2030 is heilig, natuursoorten in Nederland staan al op omvallen”, zegt directeur Andy Palmen.

Greenpeace benadrukt begrip te hebben voor boeren. Palmen: “Ik snap het chagrijn. De individuele boer die op zijn individuele erf een bedrijf runt, wat kan je die kwalijk nemen? Ik snap dondersgoed dat je boos de tractor pakt en naar Den Haag gaat. Boeren hebben daar gelijk in. Maar we zijn al sinds de jaren 80 aan het praten over stikstof. De overheid, de banken, LTO Nederland, supermarkten, Europa, iedereen wist dat we een probleem hebben en ze hebben dat altijd uitgesteld.” Bovendien moeten andere vervuilers ook aangepakt worden, zegt Palmen. “Wanneer gaat Schiphol meedoen? Wanneer moet Tata Steel leveren? Ik snap dat boeren zeggen: waarom wij wel en zij niet? Dat is niet rechtvaardig.”

Ook LandschappenNL, waarbij landschapsbeheerders zijn aangesloten, is bij het overleg met Remkes. Directeur Hank Bartelink vindt: “Anarchie mag nooit reden zijn kabinetsbeleid af te zwakken. Natuur is geen belang, maar een voorwaarde. Samen optrekken met de landbouw is de enige weg naar duurzame voedselproductie en een gezond landschap.”

Natuur en Milieu is ook uitgenodigd, maar de vereniging kan wegens vakantie niet bij het overleg zijn. Een andere organisatie spreekt daarom mede namens Natuur en Milieu. De vereniging wil dat de uitstoot van stikstof voor 2030 wordt gehalveerd. Voor de organisatie is het onbespreekbaar om dit doel uit te stellen tot 2035, zoals boeren willen. “Er is nu actie nodig”, aldus een woordvoerster.

Remkes praat volgende week woensdag met individuele boeren. De dag erna overlegt hij met banken en zogenoemde ketenorganisaties. Een daarvan is het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepelorganisatie van supermarkten. FrieslandCampina, een van de grootste zuivelco√∂peraties ter wereld, heeft de uitnodiging van Remkes afgeslagen. Het bedrijf meldt: “Wij hebben de heer Remkes laten weten dat wij niet op deze uitnodiging ingaan en deze gesprekken primair aan de belangenbehartiging in de landbouw laten.”

Op maandag 22 augustus praat Remkes met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. Later die week heeft hij waarschijnlijk een tweede ontmoeting met landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland, maar dat overleg is nog niet ingepland.