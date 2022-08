Treinverkeer rond Leiden ontregeld door scheur in een wissel

Het treinverkeer in de regio rond Leiden is maandag ernstig ontregeld, meldt ProRail. Er rijden geen treinen tussen Hoofddorp en Leiden Centraal. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal rijden minder intercity’s en tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol rijdt beperkt treinverkeer. De verwachting is dat de verstoring tot 23.00 uur gaat duren.

De extra reistijd is volgens NS ongeveer een kwartier. Een scheur in een puntstuk van een wissel is de oorzaak van de problemen, aldus ProRail. Een aannemer is ermee bezig.

Door de problemen is het extra druk op de de route tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Tussen Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Sassenheim en Leiden Centraal rijden stopbussen.