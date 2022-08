Brand in duingebied bij Brouwersdam

In het duingebied bij de Brouwersdam is dinsdag brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere blusauto’s aanwezig en een nabijgelegen vakantiepark wordt deels ontruimd, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De N57 tussen Port Zélande en Ouddorp is afgesloten als gevolg van de brand.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio legt uit dat gasten op het vakantiepark elders op het terrein worden opgevangen.

De brandweer vraagt om hulpdiensten ruimte te geven. De brandweer heeft opgeschaald vanwege de droogte en het risico op uitbreiding. “Het is lastig om aan voldoende water te komen”, aldus de woordvoerder.