Demonstratie bij homomonument na mishandeling door Uber-chauffeur

Bij het homomonument in Amsterdam wordt woensdag een demonstratie georganiseerd. Aanleiding is de mishandeling van een vrouw in de nacht van vrijdag op zaterdag nadat zij Pride Amsterdam had bezocht. Ze zou samen met een andere vrouw in een taxi van Uber naar huis zijn gereden. Zodra de chauffeur “door had dat de twee vrouwen bij elkaar hoorden”, zou de sfeer omgeslagen zijn, aldus een vriend van het slachtoffer. De politie bevestigt dat er een incident is geweest.

De vriend van het slachtoffer en tevens initiator van de demonstratie beschrijft het voorval op Instagram. De taxichauffeur zou hebben geprobeerd samen met de vrouwen het huis binnen te komen. Een van hen zou door hem tegen een stalen balustrade zijn geduwd, die ze met haar hoofd raakte en waarna ze op de grond viel. Ze raakte buiten bewustzijn en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur zou zijn weggereden. Het slachtoffer liep uiteindelijk een hersenschudding, verwondingen aan haar gezicht en een zenuwbeschadiging op, waardoor een deel van haar gezicht gevoelloos is. Op foto’s zijn haar verwondingen en hechtingen boven een wenkbrauw te zien.

De politie wilde in eerste instantie niet ingaan op details, maar laat dinsdagochtend weten dat de chauffeur 112 heeft gebeld “omdat hij zich daartoe genoodzaakt voelde omdat hij twee vervelende klanten in de auto had en zich niet veilig voelde”, aldus een woordvoerster. “Dat zegt veel over hoe deze nare situatie begonnen is.” Er zou in zijn auto gespuugd zijn en er zouden woorden zijn gevallen. “Er zitten twee kanten aan een verhaal en daar willen wij genuanceerd onderzoek naar doen. Wacht dat af en laat ons dat goed doen voordat je de b├╝hne op gaat”, zegt de politie in reactie op de aangekondigde demonstratie.

Agenten zouden het gewonde slachtoffer met bebloed gezicht en de betrokkene hebben aangetroffen op de plek, aldus de woordvoerster. “Hoe naar ook”, is de politie “terughoudend” met het incident te labelen als lhbti-geweld. “Want dan zouden we zonder onderzoek te hebben gedaan, zeggen dat een lesbisch stel mishandeld of belaagd is omdat ze een regenboogachtergrond hebben.”

Via het bericht op Instagram ontkent het slachtoffer gespuugd te hebben in de taxi. Daar staat ook dat de chauffeur inmiddels geblokkeerd is van Uber en zijn Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zou zijn verloren. Dit is nog niet bevestigd door zijn werkgever.

Uber vindt het vreselijk “om te horen wat er is gebeurd”, aldus Eveline Sijbrandij, verantwoordelijk voor ritten in Nederland bij Uber. “Iedereen heeft recht op een veilige rit en we nemen deze zaak hoog op.” Ze noemt de veiligheid van gebruikers van Uber “topprioriteit en daarom moet dit incident tot op de bodem worden uitgezocht”. Uber zou de politie hulp hebben aangeboden bij het onderzoek naar het incident.

Via de initiator laat het slachtoffer weten juridische stappen te nemen tegen Uber. Ze verwijt het bedrijf haar de schuld te hebben gegeven van het incident. Volgens Het Parool doet ze daarnaast woensdag aangifte bij de politie.