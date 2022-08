Hoeveelheid water in Maas en Rijn daalt snel

De afvoer van rivierwater in de Maas is de laatste dagen erg snel gedaald. Rijkswaterstaat denkt dat dat komt doordat in België de stand van de stuwen in de Maas is aangepast, aangezien het ook in dat land droog en warm is. De Maas is een regenrivier die water krijgt uit Frankrijk en België. De rivier voert op dit moment bij Maastricht nog maar 25 kubieke meter water per seconde af, aldus Rijkswaterstaat.

De waterstand in de Maas is nu nog niet alarmerend. Als de rivier drie dagen achtereen of langer minder dan 25 kubieke meter water per seconde transporteert, is er volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) sprake van dreigend watertekort. De rivier staat in sommige delen van Limburg wel heel erg laag, maar dat komt doordat de Maas anders dan de grote rivieren op een aantal plaatsen heel ver uitvloeit over land.

Rijkswaterstaat voorziet dat er de komende week bij Lobith steeds minder water via de Rijn in Nederland arriveert. In het weekend zakt de afvoer naar ongeveer 750 kuub water per seconde en later in de volgende week zou een daling naar minder dan 700 kubieke meter per seconde mogelijk zijn. Dat gebeurt als het in het stroomgebied van de Rijn niet gaat regenen, wat op dit moment niet wordt verwacht.

De waterstand bij Lobith zakt dan naar circa 6,60 meter boven NAP. Dat zou lager zijn dan de laagste stand die in het droge jaar 2018 werd bereikt, want toen stond de Rijn op 25 augustus op 6,87 meter boven NAP. Dat was toen de laagste stand ooit. De gemiddelde waterstand per dag wordt gemeten door elke tien minuten te peilen hoeveel water er in de rivier staat. De lage waterstanden in Rijn en Waal leiden tot veel problemen voor natuur, landbouw en scheepvaart. Ook verzilting breidt zich in West-Nederland steeds verder uit.