Mobieltje beste vriend én vijand tijdens buitenlandse reis

Voor veel mensen geldt het mobiele telefoontje als één van de belangrijkste dingen om mee te nemen op vakantie. En terecht! Je blijft erdoor mee in contact met je naasten en verre vrienden. Bovendien bewijst het mobieltje zichzelf vaak als een goede navigator, alleen daarom zouden we al niet zonder kunnen. De meeste mensen zijn het bovendien helemaal niet meer gewend om de weg te moeten vinden met een kaart. Maar is de mobiele telefoon wel je beste vriend tijdens je reis of hangen er ook gevaren aan?

Of we nou in het vliegtuig stappen, de auto of op de fiets: de telefoon gaat in de meeste gevallen mee om zijn diensten te bewijzen. Zoals gezegd; de één gebruikt hem als een alwetende navigator, terwijl anderen het houden bij bellen en sms’en. Kortom: het mobieltje heeft voor iedereen een andere invulling. Desondanks kan het mobiele telefoontje jouw reis stukken minder onschuldig laten verlopen dan op voorhand gedacht. Ben jij bijvoorbeeld ook een ster in het zoeken van gratis en openbare wifi-netwerken? Herkenbaar! Maar niet geheel zonder risico. Anderen zouden via zo’n openbaar netwerk bijvoorbeeld mee kunnen kijken in jouw bankzaken. Doe dit dus nooit op zo’n openbaar wifi-punt, maar wacht tot je toegang hebt tot een beveiligde wifi-omgeving.

Foto’s reisdocumenten

Naast de mobiele telefoon is het paspoort een ander belangrijk gegeven wat we vaak bij ons hebben. Sterker; we zijn verplicht om een paspoort of ID bij ons te hebben. Ook deze documenten zijn diefstal-gevoelig. Zorg er daarom voor dat je met je mobiele telefoon scherpe foto’s maakt van deze documenten, zodat je altijd nog iets overhoudt wanneer er toch onverhoopt iets verloren raakt. Je kunt natuurlijk ook gewoon kopie’s maken, maar ook deze kunnen kwijtraken. Foto’s kun je in de cloud bewaren, waardoor je, zelfs na het verliezen van je telefoon, nog altijd bij je foto’s terechtkunt.

B-telefoon

Ga je op vakantie en ben je eigenlijk te zuinig op je mobiele telefoon? Neem dan gewoon een oude telefoon mee. Je bent hierdoor tijdelijk toegewezen aan een model dat misschien ietwat verouderd is, maar als je telefoon als gestolen word, is het niet je nieuwe model. Daar doe je het tenslotte voor. Maak jij gebruik van sim only, dan neem je gewoon je sms’jes, belminuten en MB’s mee op deze telefoon. Je houdt dus dezelfde ‘online’ ervaring met een ander model.

Online in buitenland

Vaak kun je binnen Europa gewoon gebruikmaken van je mobiel abonnement. Toch is het handig om van te voren te checken aan welke voorwaarden jij moet voldoen binnen je contract. Ga je buiten Europa? Let dan goed op! Vaak worden er dan kosten in rekening gebracht. Wees gewaarschuwd en denk hier niet te lichtzinnig over, want die kosten kunnen in een rap tempo hard oplopen. Een veel gemaakte fout is het navigeren in het buitenland. Dit verbruikt net zo goed MB’s en is dus niet gratis. Wil je toch navigeren zonder dat het je MB’s of geld kost? Download dan de gewenste route vooraf zodat je hem offline kunt inzetten.