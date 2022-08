Monuta maakt handreiking uitvaartproces Oekraïense vluchtelingen

Uitvaartverzorger Monuta heeft een handleiding gemaakt voor medewerkers en vrijwilligers hoe zij om kunnen gaan met Oekraïense overleden vluchtelingen en hun nabestaanden. Volgens het bedrijf kampen veel gemeenten in Nederland met vragen daarover.

Zo zouden er vragen zijn over “regels, mogelijkheden, rituelen en gebruiken en hoe het organiseren van een afscheid in z’n werk gaat”, zegt Hans Bleijerveld, directeur Team Bijzondere Uitvaarten bij Monuta. Dat team is gespecialiseerd in uitvaarten en afscheid met maatschappelijke impact, zoals bij rampen en crises.

“Omdat de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen grotendeels bij de lokale overheid ligt, werden gemeenten overvallen met de zorg voor overledenen en nabestaanden”, aldus Bleijerveld.

Monuta maakte de handreiking na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er staat onder meer in hoe het uitvaartproces eruitziet, hoe het zit qua kosten en vergoeding en wat gebruiken en rituelen zijn van Oekraïners. Binnenkort is de handreiking ook in het Oekraïens beschikbaar.

Monuta berekende dat met het huidige aantal geregistreerde vluchtelingen in ons land, meer dan 70.000, jaarlijks waarschijnlijk ongeveer duizend Oekraïense vluchtelingen komen te overlijden. “Omdat vooral vrouwen en kinderen geregistreerd zijn in Nederland, kan het aantal overlijdens lager liggen”, meldt Monuta. “Tegelijkertijd zijn er ook geluiden dat onder meer in de ziekenhuizen Oekraïense vluchtelingen worden behandeld met een zorgelijke gezondheid.”

Volgens Monuta is er een “voorzichtige indruk” dat het merendeel van de Oekraïense nabestaanden niet genoeg geld heeft om een uitvaart in Nederland te betalen. In dat geval kan in de gemeente van overlijden een beroep worden gedaan op de voorzieningen op grond van de Wet op de lijkbezorging, aldus het uitvaartbedrijf.