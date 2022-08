Nederland bijna terug op niveau voor zomergolf van coronavirus

Voor de vierde week op rij daalt het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer 15.000 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is het laagste aantal in acht of negen weken tijd. Daarmee is Nederland bijna terug op het niveau voor de zomergolf begon.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt, zoals elke dinsdag, met het exacte weekcijfer. Dat gebeurt dinsdag voor de 110e keer sinds het begin van de epidemie. Vorige week meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 21.680 positieve tests had geregistreerd.

In de afgelopen zes dagen zijn 12.709 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld ruim 2100 per dag. Daarmee zou het weekcijfer iets onder de 15.000 kunnen uitkomen, ruim 30 procent minder dan vorige week. Het aantal besmettingen daalt niet alleen, de afname gaat ook steeds sneller.

Daarnaast daalt het aantal mensen dat vanwege coronaklachten in een ziekenhuis belandt. Mede daardoor hoeven ziekenhuizen steeds minder coronapatiƫnten te behandelen.