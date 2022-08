Omgekeerde Nederlandse vlaggen bij Vuelta blijven meestal hangen

De meeste gemeenten laten omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen langs het parcours van de Vuelta die 19 augustus in Utrecht begint, ziet een woordvoerder van de Vuelta. De organisatie van La Vuelta Holanda haalt de vlaggen alleen weg als ze voor een camera hangen of voor een onveilige situatie zorgen. De vlaggen zijn omgedraaid door boeren om hun onvrede te uiten over het stikstofbeleid van de overheid.

Breda zegt dinsdag wel voor het eerst dat de gemeente omgedraaide vlaggen gaat weghalen. Dat komt omdat sommige mensen er aanstoot aan nemen, “zoals de vele veteranen in Breda”, vertelt een woordvoerster. “Voor hen heeft de nationale driekleur grote betekenis.” Ook wil de gemeente voorkomen dat de openbare weg voortdurend gebruikt wordt voor politieke uitingen. Breda zegt daarnaast de verkeersveiligheid mee te nemen in de overweging. De derde etappe van de Vuelta start en finisht zondag 21 augustus in de Brabantse gemeente.

De gemeente Utrecht, waar de Ronde van Spanje begint, laat de vlaggen juist wel hangen “zodat mensen hun emotie kunnen uiten”, aldus een woordvoerder. Alleen als zo’n vlag voor een gevaarlijke situatie zorgt, haalt de gemeente hem weg. De woordvoerder wijst erop dat de Vuelta-organisatie er wel voor kan kiezen om de vlaggen bij het parcours weg te halen.

De Vuelta-woordvoerder zegt het te begrijpen als mensen een boodschap willen uitdragen. “We willen niet voor of tegen zijn.” Verder vertelt hij dat twee boerenorganisaties hebben laten weten dat ze bij de Ronde van Spanje hun boodschap willen uitdragen. “Ze willen daar om aandacht vragen”, vertelt hij. “Dit moeten we in goede banen leiden. Onze prioriteit is om het peloton een veilige doorgang te geven.” De organisatie is daarom in gesprek met de clubs.

Dat tv-kijkers in andere landen tijdens de eerste etappes de omgedraaide Nederlandse vlaggen niet zullen begrijpen, is volgens de woordvoerder niet aan de organisatie van de Vuelta. “Er hangen misschien ook Nederlandse reclames langs de weg die ze niet kennen.”